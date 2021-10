VENEZIA -Gli appelli dei residenti sono stati ascoltati: da questa sera ogni venerdì e sabato sera polizia municipale, polizia di stato e carabinieri effettueranno controlli serrati in campo Santa Margherita, a Rialto e in fondamenta degli Ormesini.

Una ronda notturna per cercare di evitare assembramenti, spaccio di droga e disordini notturni, riportando l'ordine in zone della città diventate senza più regole. Inoltre l'assessorato al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati