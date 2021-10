Venezia, Campo Santa Margherita ricoperto dai rifiuti dopo la movida del sabato sera Video

VENEZIA - «Questa si chiama "ripresa", immagino... ma non può andare avanti così». E' il commento fra la rabbia, lo sconforto e l'amarezza di un lettore che ha voluto inviarci questa mattina, domenica 3 settembre, le immagini del degrado in Campo Santa Margherita. Bottiglie, bicchieri, cartoni di pizze, il passaggio della movida del sabato sera ha lasciato tracce ben visibili, immortalate in un video che è testimonianza diretta di ciò che sta accadendo in molte città del Veneto: la stessa situazione si è vista all'alba di stamani a Padova, in Piazza dei Signori, per esempio, e ancora una volta la denuncia è partita dai nostri lettori, che ci hanno scritto e inviato immagini sul numero Whatsapp del Gazzettino.

E se si vuole parlare di ripresa, di ritorno alla vita dopo la pandemia da Covid, di attività che tornano a respirare, come bar e ristoranti, di festa di tanti giovani anche, occorre tuttavia sollevare immediatamente un altro argomento: quello del rispetto. Perché se è giusto riprendere le normali abitudini, è anche doveroso farlo con una rinnovata consapevolezza del valore dei luoghi e del bisogno di proteggerli dal degrado, rispettandoli.