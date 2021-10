VENEZIA - Non si tratta solo di movida, di ubriachi molesti, di sporcizia abbandonata nelle calli adiacenti e nel campo. In campo Santa Margherita, girare di notte non sempre è sicuro. Ci sono tantissime segnalazioni di spacciatori in azione ben oltre le due del mattino, ma quello che è accaduto giovedì, poco prima dell’alba è allarmante. Una giovane donna è stata aggredita in una calle che si affaccia sul campo, ma fortunatamente se l’è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati