Effetto Mostra, i prezzi degli hotel al Lido rincarati del 15%

VENEZIA - Anche senza alcuni divi americani l'ottantesima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia vola alle stelle.

Da lunedì scorso fino a domenica 10 settembre al Lido campeggia il cartello "tutto esaurito" negli hotel con prezzi di altissima stagione e tariffe aumentate, in media, del 10 15 per cento, a causa dell'incremento dei costi che sta colpendo anche le strutture ricettive. Circa 4000 i posti letto negli hotel, più o meno altrettanti distribuiti tra appartamenti e strutture ricettive, l'isola è strapiena. E molti degli accreditati del festival hanno scelto di pernottare anche in centro storico perfino in terraferma per cercare di contenere le spese.



AFFARI D'ORO

Insomma la Biennale di Venezia, con il suo festival, si conferma la classica gallina dalle uova d'oro per l'isola. «Siamo esauriti - conferma il vicepresidente vicario dell'associazione veneziana albergatori Antonio Vianello - l'assenza di qualche star americana non ha comportato rinunce negli arrivi dei nostri ospiti. I numeri sono sullo stesso livello dello scorso anno. Qualche posto negli hotel si troverà forse nella seconda parte della kermesse, ma complessivamente siamo pieni. Dopo la Biennale sarebbe importante poter allungare la stagionalità, e speriamo che questo sia possibile, in parte quest'anno e poi dall'anno prossimo anche grazie al nuovo Centro congressi nell'ex Casinò che è stato presentato ieri».

A supportare l'ospitalità e l'accoglienza degli accreditati c'è sempre il Consorzio "Venezia e il suo Lido", guidato dalla presidente Michela Cafarchia, che ha confermato le stesse iniziative dello scorso anno. Tutti i servizi sono stati rinforzati per questo evento a cominciare dal sistema dei trasporti messo in campo da Actv. Un autobus ogni 5 minuti in partenza dal Gran Viale verso il Palazzo del cinema, una linea diretta di navigazione che da piazzale Roma, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda assicura un collegamento diretto con la Cittadella del cinema. Per dieci giorni il Lido si ritrova al centro della mobilità cittadina. «Come municipalità - ha sottolineato il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti - siamo felici e ringraziamo la Biennale per aver puntato sul Lido per un evento così importante. Mi auguro che questa manifestazione sia l'occasione giusta per mettere in evidenza e in vetrina tutte le eccellenze che abbiamo qui al Lido».



L'OMAGGIO

Pienone martedì sera anche per la preapertura in sala Darsena dell'omaggio a Gina Lollobrigida nel film "La Provinciale" restaurato. In sala, alla presenza del ministro ai Beni culturali, Gennaro Sangiuliano, il presidente della Biennale Roberto Cicutto con il direttore del festival Alberto Barbera. È stata sottolineata l'importanza della serata di preapertura dedicata a tutti i veneziani. A Gina Lollobrigida l'hotel Excelsior ha dedicato un sentito omaggio con una splendida mostra fotografica che ricorda due icone Gina Lollobrigida e Anna Magnani. Ieri mattina, sulla terrazza dell'Excelsior, il ministro ai Beni culturali Gennaro Sangiuliano ha ricevuto un riconoscimento da parte dell'associazione culturale Mostralido. Sangiuliano ha ricevuto un Leone d'argento, dal presidente dell'associazione Luca Pradel, coadiuvato dall'avvocato Francesco Mario d'Elia e dal consigliere Giorgio Molin. Un segno di stima e apprezzamento per la vicinanza che il ministro sta dimostrando a Venezia».