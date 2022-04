SAN DONÀ DI PIAVE - È morto Giovanni Tuzzato, albergatore, ex consigliere comunale e fondatore della Fiera del Fumetto. Una notizia che ha lasciato sconvolto il Basso Piave, quella che si è diffusa velocemente nel pomeriggio di ieri: il noto imprenditore è stato vinto da un male incurabile che lo aveva colpito pochi mesi fa. Se n'è andato all'età di 72 anni, in casa, amorevolmente assistito dalla moglie Paola e dalle figlie Francesca ed Elsa.

ALBERGATORE

Titolare del Noventa Hotel, storica struttura ricettiva di Noventa di Piave, dove lavora la figlia Francesca, Tuzzato era stato uno degli artefici della vittoria di Francesca Zaccariotto alla guida di San Donà di Piave, parte di una squadra che si era raggruppata sotto l'effige della civica che portava il nome di quella che è diventata poi il primo cittadino. E ha continuato il suo impegno anche quando la squadra ha lavorato per contribuire alla sua scalata alla Provincia di Venezia.

IL RICORDO

«Giovanni era una persona che aveva voluto dare un contributo per migliorare la città - ricorda proprio la Zaccariotto - Ricordo quegli anni, con lui seduto tra i banchi del Consiglio comunale, con un'Amministrazione che ha lavorato bene. Di Giovanni non posso che avere un bel ricordo: è stata una gran bella esperienza insieme. Sono notizie che ti lasciano sconcertati». E a proposito di fare cose positive per San Donà, dodici anni fa fondò, assieme all'amico Giuseppe Moretto, la Fiera del Fumetto. «All'epoca ricorda Moretto io ero presidente della San Donà Servizi, società che si occupava della gestione della Fiera del Rosario. Ricordo come fosse ieri quel giorno che ci incontrammo, noi che eravamo già grandi amici, e mi disse: perché non proviamo a organizzare una fiera del fumetto? Sai, mi disse, le mie figlie seguono queste cose da anni, anche con i giochi di ruolo. Mi portò a vedere quella di Lucca, una delle più importanti al mondo e da lì cominciammo e continuammo con l'aiuto delle figlie. In pratica quello ci dava anche il motivo di trovarci quasi tutti i giorni».

L'IMPEGNO

Moretto ricorda Giovanni come una grande persona, di cuore, solare e sempre positiva: «L'ho sentito l'ultima volta mercoledì ed abbiamo anche scherzato un po': purtroppo, poi, ho ricevuto la telefonata più triste. Ho perso un grande amico». La data dei funerali non è stata ancora fissata.

A proposito di Fiera del Fumetto, che si teneva subito dopo la Campionaria d'Autunno, affranto si è detto anche il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa. «Di quelle notizie che non si vorrebbero mai avere: Giovanni ci mancherà». Tra i tanti che hanno espresso un pensiero, anche la parlamentare Giorgia Andreuzza. «Una notizia che mi ha sconvolta: ci ha lasciati quello che per me è stato un amico sincero e speciale, un grande imprenditore che ho saputo apprezzare anche umanamente».