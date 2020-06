L'addio ad Alessandro, il 26enne trovato in fin di vita nella sua camera

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Domani l'addio ad Alessandro Cirillo, il 26enne di Fossalta di Portogruaro deceduto per malore. Il magistrato ha concesso ai famigliari di effettuare il funerale, che sarà celebrato alle 15.30, nella chiesa parrocchiale Santa Margherita di Villanova di Fossalta. Gli investigatori stanno attendendo gli esami di laboratorio per capire la causa del decesso. Erano stati i genitori di Alessandro, Graziella e Anerino, a chiedere aiuto al 118 quando, venerdì, hanno trovato il figlio in camera, agonizzante. Purtroppo nonostante l'impegno dei sanitari per Alessandro non c'è stato niente da fare. Oltre ai genitori ha lasciato la compagna Gessica, la nonna Evelina e i fratelli Sara, Andrea e Serena. Stasera alle 20, nella chiesa di Villanova, sarà recitato il Rosario. (M.C.)

