Catherine Spaak morta a 77 anni: da tempo viveva al Lido con il marito pilota al porto di Venezia in servizio agli Alberoni

VENEZIA - C'è anche una Spaak "veneziana". Catherine Spaak, la cantante e attrice morta dopo una lunga malattia legata ad un'emorragia cerebrale che l'aveva colpita nel 2020, ha infatti vissuto al Lido per circa quattro anni dal 2016 al 2019. Aveva preso in affitto un appartamento elegante in via Angelo Partecupazio numero 6. Una bella casa con vista laguna. Amava stare in terrazza ad ammirare la laguna e adorava fare gite in barca. A Venezia era arrivata per seguire il suo quarto marito, Vladimiro Tuselli, di 18 anni più giovane di lei, di origini siciliane e giunto a Venezia come pilota del porto assegnato in servizio agli Alberoni. Era molto felice di questo matrimonio, all'epoca diceva che quest'uomo le aveva donato una nuova giovinezza. Ma poi nel 2020 c'è stata l'emorragia celebrale che ha minato il suo fisico rimasto sempre esile. A Venezia Catherine Spaak, sempre elegante e poco appariscente, ha presentato il suo volto a numerose iniziative benefiche tra le quali lo spettacolo dedicato al Giorno della Memoria al teatro Goldoni.

