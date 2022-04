Catherine Spaak, l'emorragia cerebrale nel 2020: «Ho avuto crisi epilettiche per la cicatrice»

Catherine Spaak è morta all'età di 77 anni. Nella sua ultima intervista televisiva, datata agosto 2020, l'attrice rivelò a Storie Italiane di essere sopravvissuta a un'emorragia cerebrale: «Non provo nessuna vergogna a parlarne. Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un'emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice».

L'attrice spiegò: «Non sono venuta qui solo per parlare del mio film. Voglio che alle persone arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un'emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti».