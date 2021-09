Coppia incensurata aveva in giardino una serra di marijuana: 6 piante alte 3 metri

MIRANO (VENEZIA) - Serra di cannabis in casa. Arrestata dai Carabinieri coppia incensurata. Nel corso del pomeriggio di giovedì, carabinieri e unità cinofila della polizia hanno scoperto una coppia che teneva le fila di una piccola rete di spaccio di “erba”, nella loro abitazione di Mirano. I militari, entrati nell’abitazione con perquisizione, hanno fin da subito percepito nell’aria l’inconfondibile aroma della pianta di marijuana. In giardino i militari hanno rinvenuto una serra attrezzatissima con impianti di irrigazione ed illuminazioni a favore di sei piante alte tre metri, molto rigogliose tanto da eccedere ampiamente il volume della serra, nonché tutto l’occorrente non solo per farle crescere, ma anche per trattare le foglie una volta essiccate, conservate in vari contenitori e vasi, quattro dei quali con altrettante piante in germoglio. Infatti, insieme alla coltivazione i Carabinieri hanno sequestrato 40 grammi di foglie in fase di essiccazione, nonché tre grammi di hashish. Insieme alle sostanze e al materiale sono stati rinvenuti e sequestrati anche poco meno di 4.000 euro in contanti. La coppia è stata quindi arrestata per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e portata in caserma per ulteriori accertamenti e gli atti di rito, al termine dei quali, su disposizione dell’A.G. è stata posta in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, conclusosi con la convalida degli arresti e disponendo l’obbligo di firma per entrambi.

