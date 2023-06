MIRA - Grande scompiglio ieri mattina nell’azienda di carne da macello F4 di Ernesto Zecchin di via Molinella a Mira. Per diverse ore un bovino è riuscito a tenere in scacco i vigili urbani di Pianiga, i carabinieri di Dolo, il veterinario dell’Ulss e la polizia provinciale, che hanno avuto il loro bel daffare a cercare di riacchiappare il fuggitivo.

La dinamica

Erano circa le 10 quando gli addetti dell’azienda stavano scaricando un gruppo di bovini per ricoverarli nelle stalle. All’improvviso un animale imbizzarrito è riuscito a sfuggire al loro controllo, saltare la staccionata e scappare per i campi. Subito sono partite le operazioni per il recupero della bestia, che sono durate diverse ore: prima è arrivato quasi alla palestra delle scuole medie di Cazzago, qui si era calmato, ma è fuggito di nuovo in direzione Mira, si è rifugiato in un boschetto privato al civico 83, dove è stato raggiunto. Una volta acchiappato, la polizia provinciale, competente per questo genere di accadimenti, ha proceduto ad abbatterlo tramite carabina per grossi animali.