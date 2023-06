CORTINA D’AMPEZZO - Sono state sufficienti due rotazioni molto rapide, di pochi minuti, e le due vitelle sono state recuperate dal torrente che passa accanto al pascolo di Malga Federa, uno dei luoghi più ameni della conca d’Ampezzo. Le due giovani bovine erano scese camminando lungo l’impetuoso corso d’acqua, nel greto del torrente, e sono state fermate appena sopra un salto di roccia, alto una decina di metri: se avessero proseguito il loro cammino sarebbero certamente morte. Nella tarda mattinata di ieri il passa parola è stato molto rapido, sino a raggiungere il marigo Roberto de Zanna, il legale rappresentante annuale della Regola alta di Ambrizola, proprietaria del pascolo. De Zanna era proprio in zona, a poche centinaia di metri, perché stava coordinando il tradizionale “curadizo”, la pulizia del pascolo di Federa, con la partecipazione di una quarantina di volontari e alcuni mezzi agricoli. Ha quindi chiesto l’intervento dell’elicottero di Air service, di base all’aviosuperfic i e di Fiames, a Cortina.

L’OPERAZIONE