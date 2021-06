MIRA Nuovo blitz in piazza San Nicolò a Mira e nell’unico locale presente nell’area: oltre 300 i ragazzi presenti all’esterno della paninoteca, sequestrati dai carabinieri 75 grammi di hascisc e denunciato un ventunenne per possesso di arma bianca proibita. Nel corso dell’operazione è stato ritrovato in piazza San Nicolò, mentre era con alcuni amici, anche il quindicenne di Scorzè scomparso da casa da qualche giorno e affidato dagli uomini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati