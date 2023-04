MIRA - Attilio Maguolo a Mira, città in cui è nato nel 1859 e nel quale ha vissuto da ragazzino, è uno sconosciuto ma a Laurana (Lovran) in Croazia è considerato da decenni un'archistar dello stile liberty in grado di trasferire l'architettura veneta e soprattutto veneziana nella costa croata. Domani alle 11 nell'auditorium della biblioteca di Oriago, il sindaco del Comune di Laurana-Opina Lovran, Bojan Simoni ed il presidente della Società di studi storici del Litorale, Salvator itko saranno accolti dal sindaco Marco Dori per un workshop dedicato alla figura di Maguolo, alle sue ville e all'impronta della cultura veneziana che seppe dare alle circa 180 dimore storiche che gli vengono attribuite nell'area dell'Istria e del Quarnero. Nel corso dell'incontro verrà presentato il volume "Ville di Maguolo - Architettura veneta nell'Istro-quarnerino la figura e l'opera di Attilio Maguolo a Laurana". Analoga iniziativa è stata proposta la scorsa settimana in Croazia, con la presentazione dei risultati del lavoro di ricerca sulla figura di Maguolo, al quale ha partecipato il sindaco Dori ed una delegazione da Mira mentre ora il focus di illustrazione della ricerca storica e architettonica su Maguolo si trasferisce a Mira ed in particolare ad Oriago. Il progetto è maturato dai contatti fra l'Amministrazione comunale proponente di Laurana, il Comune di Mira, la Comunità degli Italiani di Laurana, l'Università di architettura IUAV Venezia e la Società Storica del Litorale Capodistria ed è stato supportato dalla Regione attraverso un finanziamento ai sensi della LR 15/1994 il cui obiettivo era il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia.

LA STORIA

L'architetto Maguolo da Mira si trasferì ancora giovane a Laurana (Lovran), amena località sulla costa quarnerina poco a sud di Abbazia, ove rimase incantato dal paesaggio e mise radici, fondando una solida impresa di costruzioni e attivando una cava di materiale lapideo a supporto della propria attività professionale. Attraverso la sua azienda edile, affiancato da un altro architetto veneziano, Renato Renosto, e dal proprio figlio minore Aldo realizzò, come professionista e imprenditore, circa 180 fra ville e dimore di prestigio, oltre ad alcune opere di pubblica utilità, tutte caratterizzate da quel tocco di venezianità che tuttora si respira a Laurana.