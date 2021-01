Ragazzo di 17 anni spacciava nel cortile della scuola: denunciato

MIRA - I carabinieri di Mira hanno denunciato in stato di libertà un minore per detenzione e spaccio di stupefacenti. Ad aggravare e rendere particolare la vicenda è il fatto che il ragazzino, 17enne, trovato in possesso inizialmente di 20 grammi di hashish, si trovava all'interno del cortile della scuola di Borbiago che costeggia l'edificio ove ha sede l'istituto comprensivo «Petrarca» e la palestra.

Il luogo dell'intervento, infatti, nonché l'orario dello stesso, le 14 circa del pomeriggio, è prossimo al termine delle lezioni scolastiche che per le scuole medie sono «in presenza» e quindi a ridosso dell'uscita degli studenti; questo lascia presumere l'interesse da parte del minore a «piazzare» la sostanza a qualche coetaneo frequentatore. Nell'abitazione del giovane per gli accertamenti del caso, i Carabinieri hanno trovato complessivamente altri 55 grammi della stessa sostanza, nascosti in camera, insieme a circa 7 grammi di marijuana, sintomatica del target di clientela a cui il baby spacciatore puntava. Il ragazzino, al termine delle operazioni, è stato pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, procedendo al sequestro dello stupefacente e di tutte gli strumenti per preparare le singole dosi, quali bilancini, grinder e sacchetti.

Il controllo rientra nel piano di prevenzione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti posto in essere dalla Compagnia carabinieri di Mestre, su tutta la giurisdizione compresa la «Riviera del Brenta», con l'impiego delle pattuglie esterne e di servizi specifici, e che prevede, tra gli altri, l'esecuzione di specifici servizi in prossimità degli edifici scolastici ove c'è la presenza di studenti, in particolare a ridosso degli orari di entrata e uscita.

