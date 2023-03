Movida, l'Oscar delle discoteche va al King's di Jesolo. Premiato anche l'art director padovano Riccardo Checchin

JESOLO (VENEZIA) - Successo jesolano al Dance Music Awards, il concorso nazionale dedicato al mondo della nightlife italiana, che ha premiato nella categoria degli art director Riccardo Checchin e in quella del miglior club estivo italiano stagione 2022 il King’s di Jesolo che fa parte del gruppo di discoteche gestito appunto da Checchin. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica a Villa Renoir a Legnano (Milano). Checchin è socio e co-fondatore di Lobby Agency, società attiva nella gestione del King’s Club e di altri locali di ristorazione. Un’attestazione di professionalità considerato che per la prima volta agli “Oscar del clubbing” si registra un doppio premio assegnato. «È un onore ricevere questi due riconoscimenti a livello nazionale da una giuria composta da alcuni tra i migliori professionisti del settore italiano - commenta Checchin – Dedico questi premi in primo luogo a tutti i collaboratori del King’s Club di Jesolo per il grande lavoro svolto in questi anni, ai miei soci, alle nostre famiglie e alle persone che vivono al nostro fianco. I locali non sono fatti di mura ma di persone, questo è lo slogan del King’s da sempre, e ne abbiamo avuto la prova. E soprattutto - conclude - voglio ringraziare Jesolo, perché la vittoria di questi due premi importanti è merito anche di questa splendida città».





Il locale è una delle discoteche più rinomate della costa adriatica, con circa sessanta serate e oltre centomila presenze a stagione: ospita artisti nazionali ed internazionali del calibro di Bob Sinclar Tananai , Central Cee, Luche, Gue Rosa Chemical e James Hype. Riccardo Checchin, 35 anni, padovano di Camposampiero , è socio e co-fondatore con Thomas Visentin nel 2006 di Lobby Agency, specializzata nella gestione di locali. Oltre al King’s ci sono il Radika Treviso , lo Hierbas a Jesolo, Milano Cortina e a Santa Giustina in Colle , lo Storya . Proprio in quest’ultimo locale Checchin, assieme ai soci Alex Visentin e al fratello Thomas, domenica scorsa ha dato avvio alla “dimenticata” domenica pomeriggio per i giovani che non possono andare in discoteca alla sera: ingresso dalle 15 e uscita alle 20. Sano divertimento, perchè nel locale non si servono alcolici anche in caso di clienti maggiorenni. Il secondo appuntamento con “Sunday”, questo il nome dell’iniziativa, è previsto per domenica 30 aprile.