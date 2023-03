JESOLO - Il sottofondo musicale è stato garantito con le migliori hit degli anni '70 e '80. Ma quella andata in scena in un "casone" a Caorle, non è stata una semplice reunion, semmai una celebrazione della Radio che ha fatto la storia di Jesolo . E non solo. Si è riunito giovedì sera lo storico nucleo di. Grazie all'ospitalità di Alfieri Finotto, fondatore e patron dell'emittente assieme a Giuseppe Priviero, dj e speaker si sono ritrovati dopo diversi anni per una serata destinata anche in questo caso a rimanere nella storia. Aperta nel 1975 in via Dante Alighieri, l'emittente all'epoca era una delle due radio presenti in tutto il Veneto ma soprattutto contava su migliaia di ascoltatori anche nel Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e nella vicina ex Jugoslavia grazie anche ai ripetitori installati a Piancavallo.Quattro le sedi cambiate durante la sua storia, visto che da via Dante Alighieri la Radio si è poi spostata nel piano interrato dell'allora discoteca Alla Villa, successivamente in una casa colonica a ridosso della rotonda "Picchi" dove fu avviata anche l'esperienza pur breve di Tele Jesolo, e infine in una sede lungo viale dei Pioppi. Il tutto per ben dieci anni, ovvero fino al 1985 con radiogiornali (letti da Ivano Brugnerotto, scomparso nei mesi scorsi e in passato anche collaboratore de Il Gazzettino), con un'ampia gamma di trasmissioni musicali e di intrattenimento. Molti, anche i cantanti e i personaggi del mondo dello spettacolo poi diventati famosi che sono stati ospiti della radio come Vasco Rossi, Zucchero, Loredana Bertè e i Matia Bazar. Le trasmissioni in diretta coprivano praticamente tutte le 24 ore della giornata e la radio per prima inventò un format innovativo per l'epoca: la diretta con gli ascoltatori con il programma "Notturno", con il quale per tutta la notte gli ascoltatori dialogavano in diretta telefonica con i conduttori.Particolarmente seguita anche la trasmissione di "Tutte dediche" con due edizioni giornaliere; considerato che all'epoca non vi erano i telefonini, era un modo per dedicare una frase e una canzone alle persone care, con centinaia di richieste al giorno. In radio si sono formati molti dj poi diventati famosi lavorando nelle discoteche e locali di tutta Italia come il "maestro" Giuliano Veronese, ovviamente presente alla serata. Con lui anche Fortunato Gallucci (dj Fopp), Daniele Bison, il noto avvocato Rudy Marigonda, Beppe Narder, Germano Simonitto, Fabiano Menazza, Roberto Murador, Angelo Monti, Mauro Burato, Paolo Perissotto, Maurizio Grandin e Flavio Fantin.