CONEGLIANO - Sedici anni di cultura, intrattenimento e resilienza a Conegliano. Radiogolden festeggia i sedici anni di attività nella Città del Cima con un weekend ricco di eventi. Un traguardo importante, frutto di una gestione che non è mai cambiata nel corso degli anni, di relazioni intense con le realtà musicali e culturali del territorio e il mondo dell’associazionismo e della professionalità e lungimiranza di un gestore, Denis Vendraminetto detto “Bufera”: 66 anni, nato a Fossalta di Piave ma coneglianese d’adozione, grande appassionato di musica fin dai tempi degli studi in Seminario dai frati cappuccini a Rovigo e Verona (cantava alle messe beat), dal 1980 ad oggi ha avviato, gestito e portato al successo 12 locali fra bar, ristoranti e discoteche: il Bistrò e il Cat Club a Conegliano, il Burger Time a Ponte della Priula, il leggendario Mithos Rock Club a Meolo, il Mirò e il Soundgarden di Jesolo (la prima discoteca rock del litorale), per citarne alcuni.

IL LOCALE

Chiusa l’esperienza dei club, “Bufera” ha fatto rientro a Conegliano, dove nel 2007 ha preso in gestione l’ex gelateria Flery. Ai Giardini di San Martino ha aperto un locale caleidoscopico, contenitore di eventi, idee e sperimentazioni. Radiogolden, perché in origine ospitava una web radio avviata grazie a una collaborazione con il Progetto Giovani cittadino. Golden, come il suo amato cane golden retriever. Da quel 21 marzo del 2007 nel locale con il piccolo palco, il pianoforte a mezzacoda bianco e le chitarre appese al soffitto sono passate centinaia di artisti, musicisti, scrittori, attori: Omar Pedrini, Mauro Corona, Saverio Raimondo, Andrea Segre, Nicolai Lilin, Mark Geary, Hugo Race, Paolo Ganz, Francesco Maino, Zagreb, Porfirio Rubirosa, Giulio Casale, Radiofiera, Maria Moctezuma, Tolo Marton, Nicolò Falcone, Matteo Adami. Solo per citarne alcuni. Nel corso degli anni, ha organizzato e ospitato live, rassegne teatrali e di stand up comedy, festival di cortometraggi e di musica classica, eventi di danza e folklore, giornate dedicate all’arte giovanile.

RIFERIMENTO

«Ho sempre voluto dare spazio a tutti - si schernisce Vendraminetto - senza alcuna chiusura, convinto che la chiave per stare bene e per fare bene il proprio lavoro sia aprirsi al mondo e mettersi in ascolto». Anche in una realtà difficile come quella coneglianese, dove da oltre due anni è in vigore l’ordinanza anti-movida che impone ai locali la chiusura all’una di notte. «Io penso che il degrado sociale vada affrontato colmando i vuoti esistenti, riempiendo gli spazi e la città di iniziative, di cultura e di stimoli per i giovani, dando loro fiducia e responsabilità, più che restrizioni. Chiudere prima fa semplicemente svuotare ulteriormente Conegliano, che in questi ultimi anni non brilla per vivacità culturale. Noto che anche fra i cittadini, c’è sempre più diffidenza, chiusura e intolleranza». Molte le difficoltà attraversate da un’attività aperta dal 2007 come Radiogolden: dalla crisi mondiale, alla pandemia fino ai recenti rincari delle bollette e l’inflazione che impatta su materie prime e adeguamento degli affitti. «Dalla pandemia siamo usciti anche grazie a una campagna di crowdfunding supportata da decine di artisti del territorio e da centinaia di persone che ci hanno sostenuto - spiega Vendraminetto - dai rincari e dagli aumenti difendersi è molto difficile, perché non si possono scaricare i costi sui clienti». Oggi, alla soglia dei 67 anni, non pensa alla pensione? «L’energia e i progetti in campo sono ancora tanti - ammette Denis -, ma il tempo è limitato. Mi piacerebbe trovare una o più persone interessate seriamente a condividere con me i progetti futuri legati al Radiogolden». I giochi sono aperti.