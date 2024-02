Meteo. Arriva il maltempo a Nordest: piogge diffuse e temporali a partire da oggi, il picco nella giornata di domani

Una seconda metà di settimana di maltempo attende generalmente tutto il Nordest. A partire infatti da oggi, giovedì 22 febbraio, cominceranno rovesci e temporali. Il picco si avrà domani, venerdì 23. Ma vediamo nel dettaglio le condizioni climatiche nelle diverse zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, grazie ai monitoraggi e le previsioni di Arpa.

Meteo in Veneto

Tempo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con iniziali locali nebbie in pianura, in progressivo dissolvimento. Da oggi nuvolosità in ulteriore aumento, associata a precipitazioni, in particolare nella giornata di venerdì quando saranno anche consistenti sui settori montani e pedemontani.

Venti di Scirocco in marcato rinforzo venerdì sulla costa. Nel corso del fine settimana il tempo si manterrà variabile, a tratti instabile, con precipitazioni sparse e a carattere discontinuo. Da oggi anche le temperature massime subiranno una marcata diminuzione, con tendenza a ripresa in pianura nei giorni successivi.

Tra la serata di giovedì 22 e il pomeriggio/sera di venerdì 23 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, più frequenti e persistenti sulle zone montane/pedemontane e con quantitativi localmente abbondanti su Prealpi orientali. Limite neve intorno ai 1000/1300m su Dolomiti e 1300/1600m su Prealpi. Rinforzi di vento dai quadranti meridionali in quota e sulla costa/pianura limitrofa anche con raffiche forti specie venerdì.

Al mattino prime deboli precipitazioni sparse ed intermittenti (probabilità medio-alta 50-75%). Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di fenomeni diffusi, con precipitazioni anche moderate su zone montane e pedemontane. Il limite della neve sarà intorno ai 1300/1500 m sulle Dolomiti e 1400/1600 m sulle Prealpi, in lieve calo in serata.

Temperature minime in generale aumento; massime in diminuzione, anche marcata. Valori stazionari in quota.

Venti: In pianura al mattino deboli variabili, salvo rinforzi da sud sui settori sud-orientali; nel pomeriggio su costa e pianura meridionale ulteriore rinforzo dei venti da sud che risulteranno tesi, a tratti forti, altrove soffieranno venti deboli/moderati da nord-est. In quota venti tesi/forti da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Meteo in Friuli Venezia Giulia

A partire da oggi, giovedì 22, ci saranno probabili precipitazioni abbondanti sull'area montana, più sparse e moderate in pianura, deboli inizialmente sulla costa. Una saccatura di origine atlantica porterà correnti molto umide da sud-ovest in quota sulla regione, con Scirocco nei bassi strati. La perturbazione avrà il suo culmine nella giornata di venerdì, in serata.

La quota neve sarà tra i 1100-1300 metri circa sulle Alpi e i 1300-1500 circa sulle Prealpi. Soffierà vento da sud o Scirocco sulla costa, anche sostenuto in serata, e vento sostenuto da sud-ovest in quota sulla zona montana.

Il tempo migliorerà leggermente nella giornata di sabato, con qualche schiarita e possibili piogge residue solo nella notte