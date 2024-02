Ritorna la neve, ma solo in alta quota: oltre un metro sulle Tofane e sull'altopiano di Asiago

BELLUNO - Il maltempo delle ultime 48 ore ha riportato la neve in montagna, ma i fiocchi bianchi in Veneto hanno interessato solo le quote medio-alte, nei fondovalle è stata solo pioggia, come in pianura. La neve al suolo, causa le alte temperature e i fenomeni di inversione termica dell'ultima settimana, è poca: solamente nelle stazioni sciistiche in quota il manto è ancora consistente. Per trovare oltre un metro di neve bisogna salire però oltre i 2.000 metri, come a Ra Valles, sulle Tofane, (117 centimetri), o cima Ornella, zona Arabba, (126 cm.), o il Col dei Baldi, sopra Alleghe (105 cm.).

Nelle ultime 24 ore la neve fresca al suolo varia dai 10 ai 20 centimetri, misura quest'ultima registrata a Campomolon, sull'altopiano di Asiago, doce il manto bianco misura un accumulo di 103 centimetri.