Le telecamere del Gazzettino all'interno della nuova residenza studentesca di Ca' Foscari a Mestre: 142 stanze tra singole, doppie e mini alloggi Video

MESTRE - Le telecamere del Gazzettino all'interno della nuova residenza studentesca di Ca' Foscari: 142 posti letto nel Campus Scientifico in via Torino a Mestre. Quattro piani con ampie stanze singole, doppie o perfino mini alloggi con angolo cottura. Mobili e sanitari moderni profumano ancora di nuovo in attesa che le ultime camere siano occupate. È la rettrice Tiziana Lippiello a tagliare il nastro e inaugurare ufficialmente il terzo studentato dell'ateneo veneziano.

I costi per vivere nella residenza di via Torino, gestita da Esu Venezia, variano a seconda di eventuali borse di studio o della tipologia di stanza: ad esempio un mini alloggio per chi non è percettore di borsa, costa 170 euro mentre per chi è detentore sale a 250.

I lavori per la realizzazione della residenza mestrina sono iniziati nel 2019. Per un investimento complessivo pari a oltre 15 milioni di euro, 11 dei quali coperti dall'ateno: 8.700 metri quadri a due passi dal verde di Forte Marghera. (servizio di Emiliana Costa)