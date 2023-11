Mestre. L'Esu apre la residenza universitaria in via Torino: ecco i 142 posti per studenti

MESTRE - Le prime luci si sono accese in settimana nei minialloggi pronti ormai da tempo. Una ventata di novità per il Campus universitario di via Torino, dove ha aperto la residenza universitaria dell'Esu che offre 142 posti ad altrettanti studenti di Ca' Foscari. Lo studentato, che arriva a trent'anni dal primo insediamento universitario in via Torino - all'epoca per il pionieristico corso in Scienza dell'informazione - sarà come manna al cielo per una popolazione universitaria che, a Venezia come in altre sedi, patisce una cronica carenza di spazi, aggravata in città dalle locazioni turistiche.