Blitz della polizia al mercatino del rubato in via Tasso: denunciati clienti e venditori

VENEZIA - La Polizia di Stato di Venezia è stata impegnata in una serie di controlli a Mestre per prevenire fenomeni di criminalità e dello spaccio di droga. In particolare, gli agenti del Commissariato di Mestre hanno operato tra via Tasso e Corso del Popolo a Mestre, dove sono state riscontrate ripetute cessione a titolo oneroso di generi alimentari e prodotti cosmetici tra vari gruppi di persone.

Dalle indagini svolte tra venditori e acquirenti, che sarebbero coinvolti in queste anomale compravendite, gli agenti hanno raccolto elementi indiziari atti ad ipotizzare l'esistenza di un presunto accordo presumibilmente finalizzato nella ricettazione di generi alimentari e prodotti cosmetici, che sarebbero stati rubati da punti vendita o supermercati, ad un conveniente prezzo pre-concordato, sulla base di una dettagliata lista di beni

commissionata dagli acquirenti.

La polizia è così riuscita a ricostruire il meccanismo di questa attività illecita e hanno denunciato sia i presunti autori dei furti aggravati ai danni di negozi e supermercati sia i

consapevoli acquirenti dei prodotti proventi di reato.





CS

22-OTT-23 12:01 NNNN