MESTRE - Al parco di via Tasso arrivano le telecamere. L'area verde tra Corso del Popolo e via Cappuccina famosa per essere diventata la sede dei "mercatini del rubato" della città presto sarà videosorvegliata. L'ha deciso il Comune, inserendola tra le zone sensibili che presto potranno essere sorvegliate direttamente dalla smart control room. Il parco di via Tasso, comunque, è una zona particolarmente conosciuta dagli agenti della polizia locale che nel corso dell'anno ha organizzato numerosi servizi di pattuglia anche con il supporto delle unità cinofile e con agenti in borghese.

I NUMERI

Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati 10 sequestri di sostanze stupefacente (sempre hashish e marijuana) e sono stati effettuati 18 interventi di sgombero di personaggi problematici per la sicurezza urbana in seguito alle segnalazioni alla centrale operativa. Sono stati segnalati inoltre alla prefettura 3 assuntori di sostanze stupefacenti (un cittadino egiziano e due cittadini italiani), e sono stati notificati 5 ordini formali di allontanamento a 3 cittadini italiani, 1 cittadino gambiano e 1 cittadino algerino. I cinque avevano violato il regolamento di polizia urbana. Sempre durante questi controlli 7 persone sono state colte in flagrante mentre stavano vendendo prodotti alimentari e di abbigliamento senza averne i titoli: sono i venditori abusivi che, di pomeriggio, organizzano il loro mercatino della merce rubata ai supermercati della zona. Altri due personaggi sono stati multati perché stavano urinando sugli alberi.

I SEQUESTRI

In tutto sono state sequestrate 45 dosi di sostanze stupefacenti ad uso personale e 283 articoli in vendita. Oltre alla polizia locale anche guardia di finanza, carabinieri e polizia di Stato, negli ultimi mesi, hanno svolto diversi servizi di controllo in via Tasso, in alcuni casi sempre supportati dalle unità cinofile dei cani antidroga. I cittadini hanno segnalato più volte, anche alle forze dell'ordine, che il parco starebbe diventando una nuova piazza di spaccio. Una segnalazione che, però, al momento non avrebbe trovato riscontri: in nessuno di questi servizi, infatti, è stato fermato qualcuno mentre stava vendendo stupefacenti.

I giardini di via Tasso sembrano, infatti, più un luogo in cui i clienti vengono a consumare la droga. La vendita, però, se non occasionalmente, avverrebbe altrove.