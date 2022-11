Fiera di Longarone, chihuahua Lucrezia resta fuori. La proprietaria furiosa: «Hanno vietato l'ingresso ai cani in borsetta. Ma i loro entrano...»

MESTRE - LONGARONE - «I cani non possono entrare, ci scusiamo per il disagio». E così Lucrezia, chihuahua di 2,45 chilogrammi, è rimasta fuori da Arredamont, la mostra dell'arredare in montagna di Longarone. La sua proprietaria, Cristina Battistei, ingegnere di 50 anni, era arrivata da Mestre come ogni anno per visitare la fiera. Ma stavolta la brutta sorpresa.

«Siamo habitué - racconta Cristina al Gazzettino - della fiera di Longarone e l'accesso ai cani è sempre stato consentito. Nonostante questo non avevamo mai portato il nostro. Quest'anno abbiamo deciso di 'imbarcarci' con la nostra piccola Lucrezia. Quando arriviamo però la brutta sorpresa. Vediamo appeso il cartello con il divieto. Riguardo il sito, che avevo già controllato a casa per vedere gli orari e non c'è scritto nulla. Allora chiediamo chiarimenti».

È un'addetta a spiegare tutto a Cristina: «Ci ha mostrato che il divieto sul sito c'era, ma non nella sezione dedicata alla fiera, bensì nella parte dedicata alle informazioni sui visitatori. Ci ha detto che nell'edizione precedente alcuni cani avrebbero fatto la pipì su mobili e tappeti, per questo da quest'anno era vietato l'accesso. E quando le ho fatto notare che Lucrezia era in borsetta e non avrebbe dato fastidio a nessuno, ha risposto che qualcuno aveva messo anche il cane lupo in borsetta e per questo avevano dovuto vietare tutte le modalità».

Conclude Cristina: «La cosa che mi ha fatto innervosire è che all'interno della mostra gli espositori avevano i propri cani. Mentre quelli dei visitatori dovevano restare fuori. Non solo. In fiera vendevano divani e mobili per cani, nonostante ai nostri amici a quattro zampe fosse vietato l'ingresso».