Investiti due caprioli a Crespano del Grappa. Le loro carcasse trascinate nel campo vicino, a fiutarli il cane di un nostro lettore

CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO) - Caprioli morti, le loro carcasse sul ciglio della strada. Si tratta di due giovani esemplari trovati da Luciano Dal Bello, un nostro lettore questa mattina, 7 novembre, mentre camminava lungo la strada tra Fonte alto e Crespano del Grappa. Luciano stava camminando con il proprio cane quando l'animale ha fiutato qualcosa e si è fermato con insistenza per annusare la zona. E lì ha scovato i resti dei due animali che sono stati investiti da un'auto. In centro strada, sono visibili le strisce di sangue tipiche del trascinamento di un corpo. Segni che dal centro della carreggiata vanno verso il campo all'esterno. Tutti segnali che, stando alle prime ricostruzioni, fanno credere che i due caprioli siano stati investiti da un'auto e siano stati poi trascinati nel campo. Non ci sarebbero invece segni di frenata del mezzo. Alla vista dei due poveri animali, Luciano Dal Bello ha immediatamente avvisato i Carabinieri.