TREVISO - Cibo su misura per ogni cane: rigorosamente naturale e salutare, un pet food per palati sopraffini. Sbarca a Treviso Pappa mia, una sorta di gastronomia dedicata agli amici a quattro zampe. «L'idea nasce dall'amore per miei tre bassotti al mio lavoro come libera professionista nel settore alimentare: da quando ho iniziato a studiare pet food ho capito che dovevo fare io da mangiare ai miei cani». Ma questo richiede tempo che normalmente la gente non ha. «Così ho deciso di pensarci io» racconta la titolare Barbara Martina.

IL LABORATORIO

Barbara ha cominciato e porta avanti la sua attività tutta da sola dal 2013. Partita con un laboratorio di produzione di cibo secco a San Pelajo, ora ha aperto in via San Leonardo, dove si concentra principalmente sulla produzione di cibo fresco. «Quando ho cominciato questo tipo di realtà ancora non esistevano, non esistevano nemmeno le normative per poterle far nascere. La difficoltà iniziale, infatti, è stata non avere un punto di riferimento». La particolarità del negozio è offrire prodotti fatti con materie prime ad uso umano, cotti sottovuoto a bassa temperatura, in modo da non aggiungere additivi chimici o sintetizzanti. «Non solo tutto ciò che viene aggiunto è di origine naturale, ma essendo nutrizionista posso anche fare ricerche personalizzate in base all'animale in questione o secondo diete particolari prescritte dal veterinario». Non si tratta solo di mangiare meglio: passare da un'alimentazione industriale a una naturale e sana migliora anche la salute del cane: «Si vede visivamente che l'animale sta meglio: sia per problemi più superficiali come il pelo opaco che per malattie più gravi il cambio di dieta aiuta e dà più energia».

SETTORE IN ESPANSIONE

Quello del pet food è ormai un settore sempre più in espansione e lo dimostrano gli oltre 200 clienti fissi che vanta Barbara tra punto vendita fisico e shop online (PappaMia spedisce, infatti, in tutta Italia). «Ho una clientela molto eterogenea: dal chihuahua al pastore tedesco. Tra i clienti c'è chi non bada al prezzo e chi invece è più attento, ma tutti comunque ci tengono che l'animale mangi bene. Più frequenti sono donne di mezza età con figli già grandi: per loro il cane è diventato un altro figlio da accudire». Sicuramente, per quanto riguarda i prezzi, mangiare naturale richiede un maggior sforzo di portafoglio rispetto ai preparati industriali ma nulla che non sia poi riguadagnato in salute e benessere del cane. «I prezzi sono fatti sulla base del tipo di carne: pollo o tacchino costano meno del manzo. In generale vanno da 15 euro al kg in su. Poi, certo, se uno mi chiede il coniglio meno di 30 euro non li puoi spendere».