MESTRE - È morta a 105 anni Fernanda Polame Giummolè: era la seconda persona più longeva residente in città, molto conosciuta per essere stata a lungo maestra elementare. Si è spenta serena, lucidissima fino alla fine, assistita dai familiari nella sua abitazione di via Decorati al valor civile, a due passi dal parco Piraghetto. Solo negli ultimi giorni la sua salute aveva dato qualche problema per i postumi di una bronchite. Era nata il 7 dicembre 1917 a Civita Castellana (Viterbo) dove la madre, che era l'ostetrica di Resiutta, paese delle Prealpi Giulie a poca distanza da Tarvisio, era sfollata a seguito dell'invasione degli austriaci. Presto, però, era tornata a vivere nella sua terra.

Addio maestra Fernanda

Aveva sposato Vincenzo Giummolè, tenente carrista, morto prematuramente in guerra, medaglia d'argento al valor militare. Nel 1957 era giunta a Mestre. Aveva insegnato a Mira, Chirignago, alla scuola Querini di via Catalani e, dopo la pensione, come volontaria per le supplenze dalle suore della Caburlotto. Si era unita in seconde nozze con Guido Poli, marinaio sull'Amerigo Vespucci e poliziotto. Nonna Fernanda amava stare in compagnia dei suoi cari, viaggiare, leggere, giocare a carte, fare i cruciverba; ogni giorno non perdeva in tv la recita del rosario da Lourdes, essendo molto devota alla Madonna. Era una donna tenace.

Quasi due anni fa aveva perso l'unico figlio Roberto che, con la nuora Gloria Capogrosso, le aveva regalato i tre nipoti Enzo, Andrea, Federica, dai quali ha poi ricevuto la gioia di nove pronipoti. Signora maestra, così ancora la chiamavano i suoi allievi di un tempo, con i quali era rimasta in contatto. Una volta all'anno la invitavano a cena e insieme sfogliavano gli album dei ricordi. I funerali saranno celebrati sabato alle 11 nella chiesa di via Piave.