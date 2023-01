Addio a Jolanda, la regina del baccalà: per 56 anni aveva gestito la famosa trattoria

SANTA MARIA DI SALA- È morta ieri Jolanda Saccon, la donna che per oltre 50 anni aveva gestito con il marito la famosa trattoria di Santa Maria di Sala che portava proprio il suo stesso nome. Celebre per il suo baccalà, per il quale in molti si recavano Da Jolanda da diverse parti del Veneto, la signora Saccon è venuta a mancare ieri a 94 anni.

Per i clienti più affezionati era proprio la trattoria del baccalà quella gestita, per 56 anni da Jolanda insieme al marito Orlando Bozza. Il locale dove si trovava la trattoria era stato inizialmente acquistato, nel 1938 dai genitori di Orlando che avevano avviato e gestito il ristorante fino al 1950, anno in cui avevano deciso di cedere la gestione della trattoria al figlio e alla sua consorte Jolanda. La gestione del locale da parte dei coniugi Bozza è poi perdurata fino al 2006, anno della morte del signor Orlando, e allo stesso tempo anno di chiusura del rinomato ristorante di via Gaffarello a Santa Maria di Sala, dove oggi, al posto dello storico locale si trova una pizzeria. L'intera comunità di Santa Maria di Sala ricorda con molto affetto la signora Jolanda ed il marito Orlando, oltre che la tipica cucina veneta del loro locale.

LA FAMIGLIA

La signora Saccon, mancata ieri, lascia un figlio, il dottor Bozza Fernando, medico chirurgo, fino al 2009 dirigente medico presso il reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Padova e Direttore dell'Unità Operativa Complessa Chirurgia, oltre che ex primario del reparto di Chirurgia Senologica dell'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.).

La messa funebre per la signora Jolanda Saccon verrà celebrata giovedì prossimo, 19 gennaio alle ore 10 presso la chiesa della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Santa Maria di Sala.