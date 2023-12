Sequestrati due chili e mezzo di droga e arrestate tre persone a Mestre

MESTRE - Arrestati tre spacciatori (due tunisini e un senegalese) e sequestrati oltre 2,5 kg di hashish nel corso di un controllo del territorio a Mestre.

Gli arresti

Il quantitativo di droga sequestrato è significativo e testimonia la presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Arrestato un senegalese in possesso di 50 dosi di cocaina, 22,85 grammi di hashish e 235 euro in contanti è un altro risultato importante. Il soggetto, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per droga, è stato condannato a un anno di reclusione e al divieto di dimora nella Regione Veneto.

Droga nel Rione Piave

Inoltre, i controlli effettuati nel Rione Piave a Mestre, hanno portato alla denuncia per spaccio di altri due soggetti tunisini e alla segnalazione alla Prefettura di 7 soggetti per possesso di droga per uso personale. Nel corso delle bonifiche delle aree verdi della zona, sono stati infine rinvenuti e sequestrati ulteriori 100 grammi di hashish e 50 dosi di cocaina, pronte per la cessione.