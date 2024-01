MESTRE - Il gelato strizza l’occhio sempre di più alle ultime tendenze alimentari, fra un’attenta ricerca di materie prime di qualità, sperimentazione nei sapori, attenzione alla sostenibilità, con processi produttivi sempre più etici e trasparenti allo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente, promuovere uno stile di vita sano e comunicare attenzione anche agli aspetti sociali, tendenze certificate dall’anteprima dell’ottava edizione della Guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, presentata ieri a Rimini in occasione del Sigep, il salone internazionale della gelateria e pasticceria.

La guida segnala la bellezza di 556 insegne in tutta Italia, tra cui 78 nuovi ingressi rispetto allo scorso anno, fra versioni senza lattosio, riduzione della quantità di zuccheri ma anche nuovi sapori e consistenze e utilizzo di ingredienti sempre più esotici e originali. Con risultati sorprendenti.

Sono 70 le eccellenze che hanno raggiunto il massimo dei Tre Coni, con un aumento di 8 gelaterie tra le premiate con il punteggio pieno. A livello regionale, la Lombardia spicca con il maggior numero di esercizi al top (14), davanti a Piemonte (10), Emilia-Romagna (9) e Lazio (8).

TRE CONI

Il Veneto, come da qualche anno a questa parte, si ferma a sei gelaterie con i Tre Coni e ben due di queste sono nel Veneziano, e precisamente a Mestre e a Dolo. Ed entrambe sono conferme: a Mestre la gelateria Chocolat, dei gemelli Claudio e Marco Zanette (nella foto), con i loro tre punti vendita in Corso del Popolo, in via Gino Allegri e in Galleria Matteotti; a Dolo la Gelateria Naturale Scaldaferro, appartenente alla stessa famiglia diventata da tempo famosa in tutta Italia grazie alla qualità della sua linea di torroni artigianali, una filosofia di eccellenza trasferita anche nella produzione di gelati.

«Una grande soddisfazione, come sempre – ha commentato Claudio Zanette – la conferma dei Tre Coni, una conferma che ci dà ulteriore carica per una stagione che per noi sarà all’insegna proprio della sostenibilità e del sociale, con una vera rivoluzione in laboratorio, con tante cose in ballo, tanti progetti e nuove e stimolanti sfide».

Per sapere invece se – al di là delle gelaterie top di cui sopra - ci saranno altre insegne “veneziane” inserite per la prima volta fra i 78 nuovi ingressi annunciati in tutta Italia, bisognerà aspettare il prossimo aprile quando la guida sarà finalmente pubblicata e distribuita, per avere così il quadro completo e per capire se le indiscrezioni che parlano di possibili new entry anche nel centro storico saranno o meno confermate.