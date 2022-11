Ce lo ripetono come un mantra: l'eccesso di zucchero fa male. Eppure è più forte di noi: non c'è niente come la pasticceria che regali gioia, felicità, estasi al palato e alla mente. Una figura, quella del pasticcere, che l'appassionato vede da un lato come un benefattore dell'umanità, per la gioia che regala, dall'altra come un pericoloso tentatore al quale, peraltro, quasi sempre cediamo: Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni per dirla con Oscar Wilde.

Gambero Rosso, le pasticcerie migliori del Veneto



Ed è proprio ai pasticceri, alle loro insegne, alle loro meraviglie, che anche quest'anno il Gambero Rosso dedica la guida Pasticceri & Pasticcerie d'Italia, giunta alla 12. edizione. E il quadro che se ne ricava conferma che, non solo, nonostante il periodo congiunturale carico di complessità, il comparto regge alla grande ma, addirittura, segnala nuove insegne, con la luce accesa sulla qualità, sulla sostenibilità, sul buono e sano. Nell'edizione 2023, Pasticceri & Pasticcerie racconta la bellezza di 620 locali e li valuta con un punteggio che va da una a tre Torte, l'eccellenza, traguardo quest'anno raggiunto da 29 locali, due in più rispetto a dodici mesi fa (con il Maestro Igino Massari insignito delle Tre Torte d'Oro alla carriera), mentre sono ben cinquanta i nuovi ingressi in guida.



Fra le new entry, numerose le insegne del nordest: Bistrot Papillon di Valdagno (Vi), Garda Foodie di Riva del Garda (Vr), Nido a Transacqua (Tn), Nelly's a Chioggia (Ve), Sadibuono a Marano Vicentino (Vi) e infine Beduschi a Perarolo di Cadore (Bl), la nuova apertura del maestro Cristian, che ha nel suo curriculum anche un titolo mondiale di pasticceria. Veneto sempre al vertice con i due storici indirizzi da Tre Torte: Biasetto a Padova (terzo assoluto in Italia dietro a Dalmasso ad Avigliana in provincia di Torino e Maison Manilia di Montesano sulla Marceliana in provincia di Slerno) e Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Pd) dove Lucca Cantarin ha portato quest'anno anche il premio per il miglior packaging, a conferma del primato dei maestri padovani.



Veneto sugli scudi anche per il premio ai migliori pastry chef (i pasticceri dei grandi ristoranti) con la conferma di Sara Simionato dell'Antica Osteria Cera di Campagna Lupia (Ve). E con il riconoscimento pasticcere Emergente per Beatrice Busatta di Babu Dolce e Salato di Vicenza, che insieme al marito Alberto firma una pasticceria intrigante e dal taglio contemporaneo. Mentre per chi si trovasse in vacanza in zona Brunico imperdibile la pasticceria Acherer. Veneto decisamente in forma anche nelle posizioni di immediato rincalzo con sette Due Torte: Racca a Padova, Pettenò a Mestre, Zizzola a Noale (Ve), d&g Patisserie a Selvazzano Dentro (Pd), Caffè Commercio a Dolo (Ve), Busato a Isola della Scala (Vr) e Davenicio ad Arzignano. Sempre a nordest tappa da non mancare l'Harry's pasticceria a Trieste che affianca il bistellato ristorante Harry's Piccolo in piazza dell'Unità.