TREVISO - Dici “gelato artigianale” e pensi subito a Dassie, a Treviso. Un nome che affonda le sue radici nel 1975, quando Antonella e Fabio aprono il loro primo bar - gelateria a Spresiano, per poi “ debuttare ” nel nascente mondo dei chioschi take away tra fine anni ’80 e primi ’90, a Martellago e soprattutto a Quinto, momento in cui in provincia di Treviso arriva la prima rivoluzione , il gelato da passeggio. « All’epoca dei bar gelateria, il gelato veniva assemblato in coppa con frutta e liquori: una coreografia bella da vedere ma che di fatto copriva il sapore del gelato » ricorda Stefano, figlio d’arte ed oggi vulcanico frontman dell’azienda di famiglia che festeggia con un bel sorriso i 3 Coni del Gambero Rosso, ri confermati anche quest’anno. « Nel momento in cui ha cominciato a diffondersi il gelato da passeggio, diventava necessario concentrarsi sulla qualità e sul gusto effettivi del gelato, non più copribili con altro » .

LA STORIA

Da lì, il resto è storia: quella di una visione imprenditoriale più lunga di molti concorrenti, ma anche di tanto lavoro, studio e ricerca. « Già ai tempi delle medie, io aiutavo i miei genitori. Finite le superiori, decisi di intraprendere il mestiere, gestendo in prima persona la gelateria di Quinto dal 2006. Un paio d’anni dopo i miei rilevarono il locale di S. Agostino, che nel 2012 ho preso in mano io ». Ed è qui che inizia la grande sfida. « Diciamo che a Treviso ho capito la “ visione ” : puntare su qualità del prodotto, ricerca e originalità a livello di un ristorante 3 stelle Michelin ». 3 Stelle come i 3 Coni del Gambero Rosso che arrivano proprio alla vigilia delle riaperture dei negozi (1 febbraio): « Ringrazio ovviamente il Gambero Rosso - dice Stefano - E del resto spero che “Gelaterie d’Italia” , col passare del tempo diventi una guida ancora più autorevole. Avere 3 Coni è sicuramente un’emozione, ma anche una grande responsabilità. Per la crescita di tutto il settore, auguro ad altre gelaterie del trevigiano di inseguire questo riconoscimento con la nostra medesima filosofia: dedizione, ricerca, originalità, qualità ».

LE IDEE

D’altra parte, oggi la gelateria è ampiamente uscita dagli schemi classici. « A me piace tantissimo incrociare i sapori tipici di questo mondo con quelli cucina, sviluppando prodotti e idee secondo gli studi che ho fatto al di fuori dell’ambiente del gelato. Il mio sogno nel cassetto è aprire un giorno un ristorante dove tutti i piatti del menù vengano abbinati a gusti di gelato. Classici o realizzati ad hoc, come quello al gorgonzola oppure ai capperi di Pantelleria ».

GLI ABBINAMENTI