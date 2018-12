Centri commerciali, beccati 4 ladri: fanno la spesa e dribblano le casse

MESTRE - Rafforzata sotto Natale la presenza dei carabinieri nei grandi centri commerciali intorno a Mestre: Auchan e Le Barche, Panorama e Nave De Vero a Marghera e Valecenter a Marcon. Beccati quattro ladruncoli da centro commerciale, di cui tre si volevano evidentemente regalare un nuovo guardaroba per Natale, senza però pagare il pezzo alle casse, mentre il quarto aveva fatto la spesa per il cenone, sempre senza passare alla cassa. Presi di mira i negozi OVS di Marcon e alla Nave de Vero, rispettivamente rubando vestiti per 100 e 200 euro, l’altro negozio è il Panorama di Marghera che vende anche capi di abbigliamento, mentre i generi alimentari per 200 euro sono stati rubati al Carrefour, nel centro Valecenter di Marcon.



Tutti i ladri, tre italiani ed un albanese, residenti in zona, sono stati notati dal personale della sicurezza e bloccati dalla pattuglia dei carabinieri che gravitava in zona proprio in funzione anti-taccheggio. La merce è stata restituita ai negozi.

