Mestre. Arrivano i campi da padel al Taliercio: grande attesa per l'inaugurazione del polo d'avanguardia dopo calcio e basket

MESTRE - Cresce la voglia di padel in città, conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo Venezia Padel Club. Ultimi preparativi, in via Vendramin a Mestre, per il taglio del nastro del centro dedicato allo sport inventato a inizio anni Sessanta in Messico e sempre più popolare nel mondo. La struttura sarà inaugurata sabato 16 settembre in occasione della tappa veneziana della Veneto Padel Cup, appuntamento conclusivo del torneo mondiale di 34 tappe che porterà a Venezia tutti i vincitori.

Già venerdì 8 settembre però il centro aprirà le porte ad atleti, amatori e cittadini per un torneo locale. Il Venezia Padel Club, i cui lavori sono iniziati nel luglio 2022, è frutto di un investimento dell'imprenditrice lituana Irma Sveikauskiene.

L'INVESTIMENTO

Su una superficie di circa 7.400 metri quadrati, ci saranno 10 campi (5 all'aperto e 5 al chiuso) con un centrale dotato di tribune verticali e uno spiazzo che possono contenere 400 spettatori. Il fiore all'occhiello del centro, che impiegherà una decina di dipendenti oltre agli istruttori, è la tensostruttura all'ingresso rivestita da una parete vegetale. Green e sostenibilità le linee guida architettoniche: dai pannelli fotovoltaici alle colonnine elettriche per ricaricare le autovetture.

«La famiglia Sveikauskiene, che organizza la Veneto Padel Cup, ha voluto aprire questo centro a Venezia per dare un impulso al movimento. Questo sarà infatti un padel club dedicato esclusivamente alla disciplina, non si tratta di un centro polifunzionale. Chi verrà qui lo farà solo per il padel» spiega Filippo Svander, veneziano classe 1995, general manager del centro e già gestore del tennis club precedentemente operativo al Taliercio, una zona che fra palasport dove giocano Reyer e Basket Mestre, la nuovissima Ca' Venezia del Venezia Football Club e ora il centro padel sta diventando un importante polo sportivo. Per questo lo scorso 6 luglio, il Consiglio comunale aveva autorizzato per il Venezia Padel Club il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici («L'intervento prevede la costituzione di una superficie coperta di 2.671,50 mq, superiore di 436,50 metri quadrati rispetto a quanto prescritto nelle norme di piano»).

In una disciplina dominata da spagnoli e argentini, il nuovo centro punterà al movimento di base. Uno dei punti di forza sarà infatti l'Academy seguita da Marcelo Capitani, il più forte giocatore di padel in Italia. «Il progetto è di lavorare con le scuole e avvicinare bambini e ragazzi al padel non come attività di ripiego, ma come disciplina di riferimento» l'auspicio di Svander. Venerdì i campi ospiteranno il primo torneo, quindi dal 13 o 14 si giocheranno le finali del Veneto Padel Cup che si concluderanno sabato 16 in concomitanza con l'inaugurazione, alla quale parteciperanno atleti del circuito e rappresentanti delle istituzioni. Con l'inaugurazione verrà lanciato www.veneziapadelclub.com, già on line il profilo Instagram.