MESTRE - Bello il padel. Divertente il padel. Un fenomeno il padel. Talmente un fenomeno che i campi da gioco per cimentarsi in questa specie di tennis 2.0 (i puristi del tennis non se ne abbiano a male), stanno sorgendo come funghi praticamente dappertutto. Dalla provincia - a Noale come a Spinea, fino a Caorle - si stanno aprendo o progettando nuovi impianti, e anche Mestre non è da meno. Solo che qui si ha talmente fretta di intercettare i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati