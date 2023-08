Mestre. Fermato un 25enne con segni di deglutizione difficoltosa: nello stomaco oltre 30 ovuli di cocaina. Arrestato

MESTRE - I carabinieri della Compagnia di Mestre hanno arrestato un 25enne nigeriano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All'atto del controllo e dell'identificazione, l'uomo mostrava segni di disfagia, ovvero difficoltà a deglutire, e dunque è stato sottoposto a un esame ecografico. Nello stomaco sono stati rinvenuti "multipli elementi ovulari". Sono state ben 24 le dosi di cocaina espulse finora dal soggetto, almeno altre 8 sono ancora occultate. Il 25enne è stato tratto in arresto e oggi è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo.