Cassette di frutta e verdura, tendine e immondizie, involucri di plastica e bancali.

Quaranta metri cubi di rifiuti abbandonati da settimane, in alcuni casi anche mesi, sotto i banchi del mercato ortofrutticolo di Rialto ora sanificato e di nuovo in ordine grazie ad un intervento degli agenti del Servizio attività produttive della polizia locale di Venezia, coordinato dal commissario capo Flavio Gastaldi, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ambientale e una decina di dipendenti di Veritas. Che una volta chiuso il mercato per cinque ore, dalle 14 alle 19, ieri hanno ripulito un’area di venti banchi. I banchi sui quali è stato portato a termine l’intervento sono tutti a gestione cingalese e hanno iniziato alcuni mesi fa, in particolare dopo l’acqua alta del 12 novembre, a venire abbandonati. Chi resisteva, ha mollato la presa nelle scorse settimane con l’avanzata implacabile, anche a Venezia, del coronavirus. Nell’andarsene per fare ritorno a casa, i titolari hanno solamente chiuso le attività, lasciandosi alle spalle una catasta di immondizie: dalle cassette di legno ai pallet e transpallet, passando per plastiche varie e tendine di copertura della merce. Tutte ben nascoste dietro i banchi. Sotto, poi, nessuna pulizia era stata fatta dal giorno dell’abbandono così quel luogo era diventato il regno di uccelli che avevano nidificato. Tutto è stato raccolto e caricato su due imbarcazioni di Veritas usate per il trasporto di rifiuti, mentre altro personale della multiutility ripuliva i masegni dalla sporcizia avuta in eredità. L’intervento di Veritas e polizia locale aveva come obiettivo quello di ripulire e ridare decoro a una zona centrale e nevralgica della vita di Venezia. Il mercato ortofrutticolo di Rialto così come quello del pesce in pescaria, può infatti anche fare da leva in una ripartenza post Covid-19. L’operazione di ieri pomeriggio continuerà nei prossimi giorni negli uffici del Servizio attività produttive della polizia locale: verranno individuati i titolari dei venti banchi ripuliti ieri e verranno sospese le licenze. Nei loro confronti scatterà anche una diffida per far cessare le concessioni. Poi i posti saranno messi a bando. Ultimo aggiornamento: 07:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA