Schianto in A4, con il furgone volano contro un tir: due persone incastrate nell'abitacolo. Traffico in tilt

MEOLO - Con il furgone si schiantano contro un tir: in due rimangono incastrati. L'incidente è accaduto sull'autostrada A4 in prossimità dello svincolo di Meolo-Roncade.

Erano le 19 circa di oggi, lunedì 22 gennaio, quando il conducente di un furgone è finito violentemente contro un tir che lo precedeva. Nel botto le due persone che viaggiavano a bordo del furgone sono rimaste incastrate.

Subito è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto i sanitari con l'ambulanza insieme ai vigili del fuoco. Non è stato semplice per i soccorritori riuscire a liberare la coppia che è stata trasferita in ospedale. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Intanto sul luogo dell'incidente sono arrivati gli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico assieme agli agenti della polizia stradale per appurare cause e responsabilità. L'autostrada è stata parzialmente chiusa in direzione di Venezia, con il traffico che marciava sulla sola corsia di sorpasso. Inevitabili i rallentamenti, con le code che hanno raggiunto i due chilometri.