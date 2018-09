Fotografano nudo un anziano e poi lo ricattano, condannate due donne

di Gianluca Amadori

QUARTO D'ALTINO - Due condanne per il ricatto di cui fu vittima un pensionato di Meolo, al quale furono chiesti a più riprese oltre 5 mila euro per evitare che fossero diffuse fotografie che lo ritraevano nudo.Il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, David Calabria, ha inflitto due anni e sei mesi di reclusione ciascuna a Eugenia ed Elena Dumitra, rispettivamente 32 e 38 anni, due sorelle di nazionalità romena, finite sotto processo con l'accusa di estorsione. Il pubblico ministero Paola Mossa aveva sollecitato per loro una pena ancora più pesante, superiore ai tre anni di carcere, ma il giudice ha riconosciuto alla due imputate l'attenuante del risarcimento del danno: una parte dei soldi illecitamente incassati, sono stati infatti restituiti all'uomo, il quale non ha ritenuto di costituirsi parte civile al processo.