Luca Livieri, l'operaio fuggito per le perdite al gioco, di nuovo a casa. La moglie: «Passeremo un Natale speciale»

MARTELLAGO - La ludopatia, sono le perdite al gioco ad aver fatto scattare la "molla" della fuga da tutto, ma ora Luca Livieri è tornato dalla sua famiglia, e sarà un Natale speciale. Il giorno dopo il lieto fine del giallo, con il "ritorno" del 43enne di Martellago che non dava più notizie dal 27 novembre, emergono particolari incredibili sui suoi 13 giorni passati lontano da casa. Mentre tutti lo cercavano in zona, lui è sempre stato a Pordenone, dove sabato un amico l'ha incontrato per caso avvisando i familiari e dove domenica la moglie Elisa si è messa sulle sue tracce, lo ha trovato e se lo è riportato nella loro abitazione di via Berna. "Il lunedì della scomparsa sempre a piedi è arrivato a Mestre, ha percorso il Terraglio e raggiunto Treviso, ha fatto la Pontebbana, è passato per Conegliano e poi la testa gli ha detto di proseguire per Pordenone, dov'è giunto l'indomani notte racconta la consorte che ieri è stata dai carabinieri a Martellago per riferire i dettagli del ritrovamento Ha vissuto come un barbone chiedendo l'elemosina, passava le giornate e le notti nella sala d'attesa e nel bar della stazione e anche sotto un ponte nei pressi, la Caritas gli aveva dato delle coperte per scaldarsi e due volta a settimana un pasto caldo: per il resto si prendeva qualcosa con gli spicci che raccattava.

Vederlo in questo stato è stato uno shock".

DISORIENTATO

Ma nonostante questa pena l'operaio Pometon, visibilmente disorientato e in stato confusionale, inizialmente non voleva saperne di rientrare. "Mi diceva che eravamo continuamente nei suoi pensieri, ma era convinto che stessimo meglio senza di lui, che fosse più opportuno restare lontano da casa. Ho fatto di tutto per convincerlo, rassicurarlo, esortarlo a non preoccuparsi, e quando nostra figlia, che ho portato con me, ha supplicato il papà, si è deciso a salire in macchina e a raccontarci tutto" prosegue la signora Elisa. Ed è allora che Livieri ha confessato come aveva bruciato tutti i soldi del conto della moglie. "Li ha giocati alle slot on line, era stato allettato da qualche vincita iniziale, ha preso a giocare sempre più forte e ha perso tutto. Ma insieme affronteremo e risolveremo tutti i problemi" prosegue Elisa Marangoni, che ieri per prima cosa ha portato il marito dal medico di famiglia, "perché ha bisogno di un aiuto per rimettersi in sesto. Non tanto dal punto di vista fisico, Luca sta bene a parte le vesciche ai piedi e qualche chilo perso: domenica sera, dopo una bella doccia, finalmente ha potuto mangiare un piatto di pasta. E' piuttosto una questione di testa». Il dottore gli ha prescritto una visita con uno psichiatra in programma già oggi. "Luca è ancora nervoso e agitato, adesso non vuole più uscire: il cammino sarà ancora lungo ma insieme ne usciremo. E passeremo un Natale speciale», conclude Elisa.