Martellago, operaio scomparso. A "Chi l'ha visto?" nessuna segnalazione di Luca Livieri. La teoria della moglie

MARTELLAGO (VENEZIA) - Per ora neanche "Chi l'ha visto?" è servito. S'infittisce il giallo di Luca Livieri, il 43enne di Martellago, operaio alla Pometon di Maerne, di cui non si hanno più notizie da lunedì mattina. La moglie, che ne ha denunciato la scomparsa lo stesso pomeriggio, tra i tanti tentativi per ritrovarlo ha scritto al noto programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, che se n'è occupato subito segnalando il caso e mandando in onda un appello nella trasmissione di mercoledì sera, in uno spazio ricavato all'interno dei servizi su Giulia Cecchettin, verso le 22.30.

Cosa dice la moglie di Luca Livieri

In diretta telefonica, la signora Elisa ha raccontato gli antefatti, di aver salutato il marito alle 8 quand'è uscita per andare al lavoro, di averlo chiamato a partire dalle 10, come faceva sempre, ma di non aver ottenuto risposte, il suo cellulare è sempre spento, di aver chiesto alle 13 alla madre, che abita nell'appartamento sopra il suo, in via Berna, di andare a controllare a casa, dove c'erano tutti i suoi effetti personali e il badge del lavoro, ma lui no, di essere andata a controllare in fabbrica dove doveva iniziare il turno delle 14, ma dove non si è mai presentato, e di aver deciso di rivolgersi ai carabinieri di Martellago.



«Ha lasciato tutto a casa (portafoglio e documenti però li ha con sé, ndr) e si è allontanato a piedi, dietro non ha nulla - ha aggiunto, rinnovando il suo appello - Luca torna a casa, i tuoi familiari, tutti, ti aspettiamo, qualsiasi cosa ci sia sotto, si risolve» ha concluso alludendo ai settemila euro che Livieri le ha sottratto dal conto corrente svuotandolo, e che sarebbero alla base del suo allontanamento. La moglie chiarisce anche di essere venuta a conoscenza solo dopo della confidenza che Livieri aveva fatto domenica alla figlia di non farcela più: a lei non risultava alcun problema. Ma nonostante l'eco mediatica nazionale, non è arrivata nessuna segnalazione ai centralini del programma. Livieri non si trova, sembra essersi volatilizzato, il che acuisce l'angoscia dei suoi cari.



«Ho mobilitato tutti quelli che potevo ha detto ieri disperata la moglie -, la sua foto ce l'hanno tutti, le forze dell'ordine, che ringrazio, stanno svolgendo un grande lavoro, ma nessuno l'ha visto, il vuoto totale, un fantasma, e non riesco a capacitarmi. O non vuole farsi trovare o temo sempre di più che abbia compiuto qualche gesto estremo chissà dove.

Non mangio più da lunedì, dormo due ore a notte: sto cedendo e non so più dove sbattere la testa».