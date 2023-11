«Torna a casa, si può risolvere tutto». L'appello della moglie Elisa a Luca Livieri, il 43enne di Martellago scomparso. L'intervento anche a Chi l'ha Visto?

MARTELLAGO - «Torna a casa, si può risolvere tutto». E' l'accorato appello rivolto dalla moglie Elisa a Luca Livieri, il 43enne di Martellago scomparso da lunedì e di cui si continua a non avere notizie: invito che ha rinnovato in diretta telefonica anche ieri sera alla trasmissione televisieva di Rai Tre Chi l'ha Visto?, cui ha chiesto aiuto e che si è occupata del caso.

LUNEDì

Livieri, alto 1,90 e che indossa una tuta Adidas nera (non blu), piumino blu elettrico con interno arancione, cappuccio mimetico e scarpe da ginnastica, è uscito a piedi da casa, in via Berna, lunedì mattina, e si sa che alle 10 agli impianti sportivi di Maerne ha incontrato un collega di lavoro della Pometon, dove avrebbe dovuto iniziare il turno alle 14 ma non è mai arrivato: da allora le sue tracce si sono perse.

Sono giunte segnalazioni di avvistamenti lunedì a Mestre e Mogliano e martedì a Chioggia ma le verifiche su quest'ultima non hanno dato riscontro: poi più nulla. Sussistono pochi dubbi sul fatto che si sia allontanato volontariamente, verosimilmente per un senso di colpa, ma c'è anche il rischio che sia "scappato" da qualcuno cui deve soldi: la moglie martedì ha scoperto che il marito le ha svuotato il conto corrente, settemila euro in due mesi, forse spesi alle "macchinette". Il suo timore però è che Livieri possa aver compiuto un gesto estremo. «Ora lo stanno cercando tutti» osserva la signora, alludendo non tanto al tamtam di appelli rivolti sui social (a lui a tornare, ai cittadini a segnalarne la presenza), compreso quello del sindaco Andrea Saccarola che ha espresso vicinanza alla famiglia facendosi portavoce dell'apprensione dell'intera comunità, ma soprattutto al piano provinciale per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura: ora sono mobilitate tutte le forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezioni civili del Veneziano che si aggiungono ai carabinieri di Martellago, mossisi sin lunedì pomeriggio quando la consorte di Livieri si è presentata in caserma spiegando come il marito non rispondesse al cellulare, sempre spento, e non si fosse presentato al lavoro.

RICERCHE

«Nonostante tutte queste persone impegnate nelle ricerche, però, non riesco a capire perché non si riesca a trovarlo e non arrivino più segnalazioni. Sono state visionate anche tutte le telecamere di Mestre e Marghera, dov'è nato e ha tanti amici, ma nessuna ne avrebbe registrato il passaggio. Non abbiamo altre case, stiamo ancora pagando il mutuo su quella dove abitiamo, non so dove possa essere e dove passi la notte: ho tanta paura che possa commettere, o abbia già commesso, una pazzia in qualche posto recondito. Luca, torna a casa conclude disperata la moglie - Insieme possiamo risolvere ogni cosa, basta sapere la verità. Ne abbiamo passate tante in quindici anni di matrimonio, supereremo pure questa». Tutto il paese trepida e spera.