Silvia Toffanin, età, vita privata, la morte della mamma, i motivi del no a Sanremo 2023 e le 5 curiosità: chi è l'ospite di Pio e Amedeo

Silvia Toffanin ospite a Felicissima Sera. Il volto di Verissimo sarà "vittima" stasera in tv di Pio e Amedeo e delle loro irriverenti interviste. Riparte oggi, 24 marzo, su Canale 5 alle 21.40 lo show dei due comici in cui tutto può accadere, i conduttori per tre puntate torneranno a dissacrare il linguaggio televisivo senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro leggerezza. Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli delle rete in cui si sono "infilati", sono oltre alla conduttrice, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Ma vediamo insieme, chi è Silvia Toffanin?

Silvia Toffanin chi è: gli esordi

Silvia nasce a Marostica, in provincia di Vicenza, il 26 ottobre 1979 (ha 43 anni) da una bidella, Gemma Parison, e un operaio (di cui non si sa il nome), ma è cresciuta a Cartigliano. Ha una sorella minore di nome Daiana. I suoi studi li fa al Liceo Linguistico della sua città, dove viene notata da un fotografo che l’avvia alla carriera da fotomodella, nonostante il padre non fosse d’accordo. Lavora anche da cameriera e addetta alle pulizie. A diciassette anni, in discoteca pomeridiana con alcune amiche si imbatte casualmente nelle selezioni per Miss Italia 1997; spinta dalle amiche vi partecipa e arriva alle selezioni finali.

La carriera

Il suo esordio sul piccolo schermo invece risale al 2000: Silvia Toffanin è una letterina di Passaparola, come Ilary Blasi, programma TV dove resterà fino al 2002. Proprio quell’anno arriva anche il suo esordio come conduttrice del programma Nonsolomoda, in onda su Canale 5, nel quale rimarrà fino al 2009. Nel 2003 la Toffanin ha partecipato al talent show Popstars come inviata. E’ iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004 e si è laureata nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’apice della carriera di Silvia arriva con Verissimo, dove inizia con una rubrica nel 2004, ma nel 2006 diventa conduttrice del programma prendendo il posto di Paola Perego. Al timone da allora la precisione, puntualità e schiettezza di Silvia Toffanin hanno stregato il pubblico a tal punto da far conquistare al programma ben due appuntamenti settimanali. Nel 2015 conduce con Alvin la ventitreesima edizione del Concerto di Natale su Canale 5. Dal 21 al 26 febbraio 2022 conduce Striscia la notizia con Ezio Greggio. Emozionata ma professionale, Silvia anche in questa occasione è stata promossa da tutti con ottimi voti. E poi infine Silvia Toffanin ha detto no a Sanremo 2023. decisione che ha sollevato diversi rumors. «È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti. Tuttavia, Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche». Con queste poche righe d'agenzia la questione si chiude.

Vita privata

Come è noto Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, figlio di Silvio Berlusconi. Da lui ha avuto due bambini: nel 2010 e nel 2015 sono nati, rispettivamente, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La Toffanin e Pier Silvio non si sono mai sposati, e la stessa conduttrice ha ammesso di non sentire il bisogno di ufficializzare il loro rapporto con il matrimonio, anche se più d’una volta si sono rincorse voci riguardo al fatto che i due avrebbero scelto di sposarsi in gran segreto. Pier Silvio ha avuto un’altra figlia da una precedente relazione a quella con la Toffanin, Lucrezia Vittoria, con cui la Toffanin ha uno splendido rapporto.

Il dolore più grande: la morte della mamma

Il momento più doloroso per Silvia è stato la perdita della mamma a cui era legatissima. Gemma Parison è mancata nell’ottobre del 2020. A Il Fatto Quotidiano ha raccontato: «Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”. Poi ha aggiunto di aver paura “della morte delle persone care». Mamma Gemma aveva poco più di sessant’anni, a febbraio del 2020 ha scoperto di avere un tumore al pancreas. «Così è arrivata la chemioterapia, sembrava stesse meglio ma a fine settembre abbiamo saputo che aveva poche settimane di vita», ha continuato nell'intervista Silvia. «È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la incontrerò mai più mi sembra impossibile. È stato molto difficile per me». Bella, ricca e famosa, alla conduttrice manca comunque qualcosa. «Mi manca la mia mamma. Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è la cosa più importante. Io sono soddisfatta di quello che ho, della mia famiglia e ringrazio il signore per i figli meravigliosi che ci ha dato. È già tanto così»

Le 5 curiosità (che forse non sai)

Nel 2000, quando ha fatto la valletta per il programma Passaparola, ha conosciuto Ilary Blasi. Silvia Toffanin e lei sono grandi amiche. Il personaggio che ha avuto più ansia di intervistare è stato Gianni Morandi, considerato un vero mito dai suoi genitori. Il 10 aprile 2010, in occasione dell’ultima puntata di Verissimo da lei condotta prima del termine della seconda gravidanza, Pier Silvio Berlusconi ha partecipato a sorpresa al programma per consegnarle un mazzo di rose. Silvia Toffanin è rifatta? La conduttrice non hai mai rilasciato alcuna dichiarazione, ma sul web sono in tanti ad essere convinti che si sia rifatta denti e zigomi. Nell’ottobre 2018 Silvia, Pier Silvio e i figli sono rimasti intrappolati in Liguria, a Portofino, a causa di una devastante ondata di maltempo. I due avevano avuto una grande intuizione: non rimettersi in viaggio, per Milano, alla luce dell'allerta meteo che era stata diramata in Liguria, dove la famiglia si trovava alloggiata nel castello Bonomi-Bolchini di Portofino. I disastri causati dal maltempo e dal dissesto idrogeologico, infatti, hanno finito per costituire un pericolo incredibile e il crollo del tratto di strada che collega Portofino con Santa Maria Ligure, di fatto, ha lasciato la famiglia isolata. Inoltre lo yatch di Berlusconi è stato completamente rovesciato dall’alta marea a Rapallo.