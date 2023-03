Elisa, età, il marito (chitarrista della sua band), figli, malattia e curiosità: chi è la cantante ospite da Pio e Amedeo a Felicissima Sera

Elisa ospite a Felicissima Sera. La cantautrice, musicista e produttrice discografica italiana sarà "vittima" stasera in tv di Pio e Amedeo e delle loro irriverenti interviste. Riparte oggi, 24 marzo, su Canale 5 alle 21.40 lo show dei due comici in cui tutto può accadere, i conduttori per tre puntate torneranno a dissacrare il linguaggio televisivo senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro leggerezza. Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli delle rete in cui si sono "infilati", sono oltre alla cantante, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Ma vediamo insieme, chi è Elisa?

Elisa, chi è l'artista

Elisa Toffoli, meglio conosciuta come Elisa nasce a Trieste il 19 dicembre 1977 (45 anni) e cresciuta tra Gorizia e Monfalcone (il padre, originario di Gallipoli, vi si era trasferito per motivi lavorativi). È nota per essere una delle poche cantautrici italiane a scrivere ed interpretare la maggior parte dei propri brani in lingua inglese; ha cantato anche in spagnolo (nei brani Háblame e Sentir sin embargo), francese (Pour que l'amour me quitte), sloveno (Lintver main theme) e curdo (il brano Kuminist), oltre che in italiano. Ha esordito a 19 anni con l’album Pipes & Flowers, ma è diventata famosa al grande pubblico a 23 con la vittoria al Festival di Sanremo 2001 grazie a Luce (tramonti a nord est).

Le canzoni simbolo



Elisa ha dato alla luce canzoni a dir poco stupende. Da Gli ostacoli del cuore, in collaborazione con Luciano Ligabue, ad Ancora qui, per il film di Tarantino Django Unchained, passando per Se piovesse il tuo nome, scritta per lei da Calcutta, No Hero e A modo tuo. Quest’ultima canzone, da pelle d’oca, è dedicata alla primogenita Emma Cecile. La cantante di Gorizia ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di dischi in tutto il mondo.

Vita privata: marito e figli



Il marito di Elisa è Andrea Rigonat, il chitarrista della sua band. I due si sono sposati in modo decisamente originale – la cantante si è presentata in chiesa in sella ad una moto – nel 2015. «Abbiamo aspettato sette anni per sposarci, avevo paura di farlo subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro», ha raccontato l’artista triestina a Vanity Fair. La coppia ha avuto due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre del 2009, e Sebastian, venuto alla luce il 20 maggio del 2013. Nell’aprile 2021, Elisa ha vissuto un grave lutto: ha perso entrambi gli zii a causa del Covid-19. Questa malattia, a fine 2021, ha colpito anche lei, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

Curiosità

Nel 2019 le è stata dedicata una Barbie che riprende il suo look nel giorno della vittoria a Sanremo 2001. Il motivo è semplice: Elisa è un simbolo di valori positivi per ogni bambina. Dove vive Elisa? A Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Nel 2002 ha cantato l’Inno di Mameli riarrangiato da Michele Centonze in versione jazz per la Cerimonia di chiusura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City, scatenando lo sdegno di Maurizio Gasparri, allora esponente di Alleanza Nazionale. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo libro, Un senso di me.

La malattia

Al termine del 2022 la cantante ha dovuto posticipare due date del suo tour a causa di alcuni problemi di salute. I concerti di Torino e Firenze sono stati rimandati a gennaio perché la star della musica italiana non sta bene. «Mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale» ha spiegato tra le Stories di Instagram. «Sembra essere qualcosa di virale, visto che più persone abbiamo visto gli stessi sintomi negli stessi giorni» ha spiegato. Specificando di aver avuto nausea e vertigini: «Nelle prime 24 ore sembrava di essere al lunapark, non ci si poteva muovere». Al punto che all’inizio si pensava potesse trattarsi di una labirintite, ipotesi poi rimossa.