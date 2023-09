MARTELLAGO - I ladri tornano a colpire ma stavolta con la gente in casa. Qualche giorno di tregua, dopo la sequela di raid nelle dimore vuote per ferie, e la notte tra giovedì e venerdì altro, inquietante furto in una trifamiliare in via don Berti, a Maerne. I malviventi hanno scassinato la serratura della porta d’ingresso e sono entrati pensando non ci fosse nessuno, e in effetti i due proprietari erano fuori, ma la figlia ventottenne della coppia, che abita coi genitori, era a letto che dormiva. Come niente fosse, i predoni hanno continuato a rovistare in cerca di oro e soldi passando anche nella sua camera e asportandovi vari oggetti tra cui un portagioie, poi mollato in giardino. Hanno rubato cinquanta euro in contanti dal suo portafoglio e un orologio d’oro del nonno del valore di 1.500 euro. Per fortuna la giovane non si è svegliata evitando il faccia a faccia coi ladri: si è accorta della “visita” solo al mattino.

Colpo a Martellago

Sempre in via don Berti, martedì notte è tornata a colpire anche la banda “degli estintori”. Ignoti ladri-vandali, che però i condòmini sostengono di “avere presente chi sono”, annunciando denunce, si sono introdotti nel garage di un condominio, hanno rubato un estintore, come già successo in altre palazzine del paese, e si sono divertiti a svuotarne il contenuto davanti (e dentro) un’abitazione. Il Comune ha quasi cento telecamere e nel consiglio del 21 settembre sarà votata una variazione al bilancio che incamera i 140mila euro di contributo statale per potenziare ancora l’impianto, ha rinnovato il protocollo con il Prefetto per il Controllo di Vicinato, ma di fronte a quest’impennata di furti e all’assenza di prospettive di aumenti delle forze dell’ordine nel territorio, è facile che cresca il numero di famiglie (ora 150) che dal 20 settembre al 9 ottobre decideranno di aderire all’assicurazione stipulata tramite il Comune, che garantisce almeno un indennizzo di qualche migliaio di euro per furti, danni e ora anche truffe: costo della polizza, 25,50 euro annui.