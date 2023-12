Martellago. Nuove aree logistiche, in Consiglio è allarme

MARTELLAGO - "Incubo" tir nel comune. Nel consiglio di mercoledì, oltre al Bilancio 2024, si parlerà molto anche di logistica alla luce delle nuove aree che incomberebbero sul territorio aggiungendosi all'impattante polo, da cento camion al giorno in entrata e altrettanti in uscita, che il Consorzio Cst di Roberto Scarpa sta ultimando tra via Boschi e la Variante alla 515: per inciso, la Giunta ha appena approvato una variante al progetto di quella lottizzazione industriale per realizzare una nuova rotatoria su via Boschi onde migliorare l'accesso alla parte commerciale dell'area, sempre di Scarpa, dove potrebbe sorgere un supermercato di medie dimensioni. La minoranza presenterà una mozione su un altro, discusso centro logistico che la stessa Cst, che ha già acquisito il sito, intende realizzare in via Villetta a Salzano nel terreno dell'ex Fornace Cavasin, che peraltro confina con una zona naturalistica a protezione speciale, l'oasi Lycaena: un ulteriore insediamento che interessa da vicino anche la confinante via Roviego, a Maerne.

Sulle due strade, di dimensioni ridotte, vige il divieto di transito per i mezzi pesanti, per di più nel 2022 la Giunta ha istituito il nuovo centro abitato di via Roviego, ma è in corso una trattativa in forza della quale i due Comuni di Salzano e Martellago concederebbero ai camion di Cst di passare in cambio della messa in sicurezza delle due vie e della costruzione a carico del privato di quella pista ciclabile, costo complessivo oltre 3,5 milioni, che i due sindaci si erano uniti per poterla candidare al Pnrr, ma senza risultato.

Un accordo che però, se andasse in porto, aumenterebbe il traffico sulle due strade, di qui l'impegno forte richiesto dalla opposizione agli amministratori, come già nel precedente consiglio in cui era esplosa la polemica, a mantenere l'attuale divieto di accesso ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate.



CONFRONTO

Sulla questione i gruppi di minoranza di Martellago e Salzano promuovono anche un'assemblea pubblica, "Camion anche in mezzo alla campagna? No, grazie" per il 18 gennaio, alle 20.30, alla Botteghetta. Ma non solo. Mercoledì l'opposizione presenterà anche un'allarmata interrogazione sul "destino" di diverse aree agricole tra la stessa via Boschi e la bretella di adduzione al casello del Passante, alla luce delle "voci sempre più insistenti circa l'intenzione di realizzarvi anche qui un ulteriore, grande polo logistico". La minoranza chiederà lumi sulla fondatezza delle notizie, se l'Amministrazione sia a già conoscenza di eventuali progetti e, soprattutto, se sarebbe favorevole a un tale, impattante intervento e disposta ad avallarlo attraverso la necessaria variante urbanistica.