SAN VITO - È morta Maria Zuccheri. Si è spenta giovedì, nella casa di riposo di via Savorgnano, una donna che ha lasciato il segno a San Vito. Una combattente originaria di Venezia che si era innamorata del paese. «Una persona racconta la figlia Orsola che si è sempre battuta contro i soprusi, che ha aiutato i più deboli e che si è schierata dalla parte della salvaguardia della natura. Se fosse stato per lei, avrebbe fondato un comitato al giorno». A Palazzo Zuccheri, nobile residenza nel cuore di San Vito che ha sempre difeso con fermezza, Maria Zuccheri, rimasta vedova nel 2008, ha ospitato tutti: dai ministri ai premi nobel, dalle persone più deboli agli emarginati. «Aveva un grande cuore sottolinea la figlia e in casa di riposo non ha mai perso l'abitudine di usare le parole della gentilezza: grazie e prego. Proprio per questo era chiama la principessa». Fondatrice a San Vito del Partito Liberale, è stata l'ideatrice della Piazza in Fiore e il cuore pulsante di Vitraria.