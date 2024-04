SAN VITO DI CADORE - Quasi nove milioni di spettatori in tutto il mondo lo riconosceranno, anche senza cappello da vicesceriffo e Colt Python cromata nella fondina: superstar di The Walking Dead, celebre saga drama-horror della Amc, l’attore britannico Andrew Lincoln è venuto in vacanza sulle Dolomiti, forse per rilassarsi e allontanarsi il più possibile dagli Stati Uniti durante il debutto dell’ultimo spin-off della saga, “The Ones who Live”, nel quale dovrebbe venire svelato - finalmente - il destino di Rick Grimes, il personaggio che Lincoln interpreta dal lontano 2010.



L’ACCOGLIENZA

Lo staff dell’Hotel Pasticceria Fiori, a San Vito, dove ha alloggiato per qualche giorno, lo ha riconosciuto, gli ha chiesto una fotografia e lui ha acconsentito col sorriso: «Nei giorni scorso ha alloggiato da noi, poi la mattina della partenza i ragazzi del bar lo hanno visto e io ho scattato questa foto - spiega Carlotta Fiori, - Non ho avuto la possibilità di parlarci a lungo, ma mi è sembrata una persona molto gentile. Era in compagnia di una donna, forse la sua compagna e di un’altra coppia. Ci hanno detto che sono venuti qui per fare delle escursioni in montagna con una guida alpina».



IL CURRICULUM

La carriera cinematografica di Andrew Lincoln (il cui vero nome è Andrew James Clutterbuck) è stata varia, tra teatro, televisione e cinema, ma negli ultimi quindici anni l’attore si è dedicato a interpretare Rick, in un contesto post-apocalittico dove - letteralmente - la morte è in grado di camminare e azzannare i viventi.

Un personaggio, il suo, che, grazie ai pluripremiati sceneggiatori della serie, riesce a distinguersi dal cliché dell’eroe americano imbattibile e moralmente perfetto, definendo un percorso di adattamento alla brutalità, ricco di colpi di scena. C’è chi su Rick Grimes e sull’interpretazione di Lincoln ha scritto persino dei libri, definendolo come l’eroe che il cinema ha dimenticato, quello che sbaglia, che piange, che viene sconfitto e che poi, in qualche modo, rimedia.