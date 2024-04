Adrian Schiller, morto a 60 anni l'attore di "The Last Kingdom". L'agente: «Scomparso in modo improvviso e inaspettato»

È morto all'età di 60 anni Adrian Schiller, attore britannico noto per i suoi ruoli in "The Last Kingdom" e nella serie "Victoria".

A dare la notizia il suo agente Scott Marshall Partners, che lo ha rappresentato per più di tre decenni: «È morto troppo presto e noi, la sua famiglia e i suoi amici intimi siamo devastati dalla perdita. La sua morte è stata improvvisa e inaspettata e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle sue cause».

Gaetano Pesce, morto a 84 anni il maestro del design italiano. «La sua unicità e creatività vivono attraverso la sua arte»

La scomparsa

È stata una morte improvvisa e inaspettata quella di Adrian Schiller, l'attore britannico deceduto all'età di 60 anni. «È morto troppo presto e noi, la sua famiglia e i suoi amici intimi siamo devastati dalla perdita. La sua morte è stata improvvisa e inaspettata e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle sue cause», ha detto il suo agente Scott Marshall Partners. Schiller era «un attore di talento prodigioso ed era appena tornato da Sydney, dove era apparso in "The Lehman Trilogy" e non vedeva l'ora di continuare il tour internazionale a San Francisco». La sua carriera ha spaziato tra cinema, televisione e teatro. «Ha goduto di una carriera varia e di successo in tutti i media», scrive l'agente che aggiunge: «le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, che chiede il rispetto della privacy in questo momento così difficile». Il direttore del National Theatre, Rufus Norris, ha espresso le sue condoglianze e si è detto «profondamente rattristato e scioccato» per la perdita di un membro della compagnia. «La sua recente interpretazione nel ruolo di Henry Lehman nella première australiana di "The Lehman Trilogy" è stata superba e la sua presenza all'interno della compagnia ci mancherà moltissimo», ha concluso.