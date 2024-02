Oltre 700 da tutto il Veneto per il casting a Treviso della nuova serie tv Rai2 Video

TREVISO - Stucky, il celebre personaggio del libri dello scrittore trevigiano Fulvio Ervas ora sarà il protagonista di una serie tv per Rai2. Dopo il successo del film “Finché c’è prosecco c’è speranza”, arriva ora anche una fiction che avrà al centro proprio Stucky e oggi si sono tenuti a Treviso i casting (curati da Centro Mira Project) per trovare i vari interpreti. Persone arrivate da ogni parte del Veneto, oltre 700, per cercare di strappare una parte come comparsa. Ecco com’è andata.